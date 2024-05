Gigi D'Alessio, 20mila euro per una pratica fiscale? “Falso, querelo”

Cosa è successo

L’inchiesta del pm Carlo Villani coinvolge 30 persone indagate per corruzione e per questo motivo poste sotto intercettazione. Riccardo Cameo è uno dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate a cui alcuni commercialisti, anch’essi indagati, si sarebbero rivolti per sistemare le pratiche dei loro clienti. Come riportato dal Corriere della Sera, in una conversazione risalente al 5 dicembre 2022 Cameo aveva detto: “Dopo la pratica di… come si chiama quel cantante là? Eh sì, Gigi D’Alessio.. sò rimasto scioccato proprio… ho pensato che me veniva ad arrestà, ogni volta che passava la polizia… eh… avevo preso 20mila euro per risistemargli tutto”.