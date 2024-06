Trentino, precipitano in montagna sulla Presanella: 1 morto e 1 ferito

Sono precipitate mentre erano impegnate lungo la via 'Faustinelli'. Sul posto il Soccorso alpino, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco di Madonna di Campiglio e i sanitari

Il tragico incidente è avvenuto questa mattina all'alba sulla Presanella, in Trentino. Una persona è morta e un'altra è in gravi condizioni dopo essere precipitate mentre erano impegnate lungo la via 'Faustinelli'. Sul posto il Soccorso alpino, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco di Madonna di Campiglio e i sanitari.