Meteo: domenica ancora maltempo al nord, temperature in calo

Domenica sono previste temperature in calo in tutta la Penisola, specialmente in pianura dove potrebbero scendere a 19 gradi. Anche se molto più lievemente, le temperature tenderanno a scendere anche al Sud, con massime di 34 gradi a Taranto e Siracusa, 33 gradi a Foggia e Matera e 31 gradi a Benevento, Reggio Calabria e Caltanissetta