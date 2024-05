Non solo soldi cash, soggiorni in alberghi extralusso a Montecarlo, fiches da puntare al Casinò del principato di Monaco e gioielli. Nell’inchiesta per corruzione che sta travolgendo la Regione Liguria e che ha portato all’arresto del governatore Giovanni Toti emergono anche banchetti di nozze, pagamento di banchetti nuziali e perfino un Apple watch. Nelle carte dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza a Genova, infatti, ci sono i dettagli sulle "utilità" ricevute da Paolo Emilio Signorini, l'ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e attualmente amministratore delegato di Iren, raggiunto ieri da una ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'accusa di corruzione. Secondo l'impianto accusatorio dei pm di Genova, era diventato punto di riferimento degli imprenditori che operavano nel porto del capoluogo ligure Aldo Spinelli e Mauro Vianello. Per ottenere il suo intervento hanno garantito una serie di 'benefit'.

I favori di Signorini a Spinelli

Queste "utilità", secondo gli inquirenti, avrebbero avuto lo scopo di accelerare la calendarizzazione della pratica in Comitato di Gestione, presieduto proprio da Signorini, per il rinnovo della concessione del Terminal Rinfuse alla Terminal Rinfuse Genova S.r.l. (controllata al 55% dalla Spinelli S.r.l.), e per l'approvazione di un rinnovo della concessione per trent'anni. In, particolare Spinelli sarebbe stato favorito con concessioni di ulteriori spazi portuali durante gli ultimi tre anni del suo mandato presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in particolare nella concessione delle aree Enel (ex Carbonile) e nella pratica del "tombamento" di Calata Concenter, permettendo ad Aldo Spinelli un'occupazione illegale dell'area dell'ex Carbonile, lato levante Nord e Sud, senza un titolo legittimante.

I benefit: soggiorni di lusso, massaggi e serate al casinò

Secondo quanto emerge dalle indagini, Spinelli avrebbe fornito a Signorini 15.000 euro in contanti il 14 luglio 2022. Inoltre, tra il 31 dicembre 2021 e il 12 marzo 2023, avrebbe offerto a Signorini 22 soggiorni di lusso presso l'Hotel de Paris di Monte Carlo, per un totale di 42 notti, che comprendevano anche visite al casinò, servizi extra come massaggi, trattamenti estetici, un posto tenda sulla spiaggia durante l'estate, e partecipazione a eventi esclusivi come la finale del torneo internazionale di tennis "Rolex Monte Carlo Masters" o serate a tema con spettacoli musicali, riservate ai clienti di alto livello del Casinò di Monte Carlo, per un valore complessivo superiore a 42.000 euro. Spinelli avrebbe anche offerto a Signorini fiches per puntare al casinò, una borsa Chanel destinata a terzi, un bracciale in oro Cartier del valore di 7.200 euro, e un incarico retribuito con 300.000 euro all'anno dopo la conclusione del mandato di Signorini come presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.