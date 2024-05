Sciopero treni 5 maggio: alcune cancellazioni e ritardi

Fino alle ore 20:59 di domenica 5 maggio, è in atto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord proclamato da un'Organizzazione Sindacale autonoma. Al momento si registrano alcune variazioni o cancellazioni e sul sito di Trenitalia si segnala che l'agitazione sindacale potrbbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Maggiori informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili sugli altri canali web del Gruppo FS e Trenord, presso il personale di Assistenza clienti e le biglietterie. Inoltre, è attivo un servizio di call center gratuito, chiamando per maggiori info all' 800 89 20 21.