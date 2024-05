Aggressione a Milano, 27enne colpito a sprangate per strada

Violenta aggressione all'alba di oggi nella periferia Nord Est di Milano. Un egiziano di 27 anni attorno alle 6 di mattina è stato preso a sprangate e bastonate da un gruppo di persone di origina nordafricana. La vittima trovata dalla Polizia a terra in gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Il racconto della vittima

L’aggressione è avvenuta in un'area verde di Policarpo Petrocchi, zona Gorla. Alle 6.20 le volanti della polizia di Stato sono intervenute su segnalazione del 118 . Arrivate sul posto hanno trovato il giovane, irregolare e con precedenti, a terra con tagli al viso e al petto. Ai poliziotti il ragazzo ha detto di essere stato accerchiato e pestato da una ventina di persone di origini nordafricane. La vittima si trova ora ricoverato in gravi condizioni per traumi e ferite al torace, al volto e alla testa.