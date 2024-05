Inchiesta Liguria, Procura su interrogatorio di Toti: “Nessun obbligo”

Dopo le indiscrezioni sulle possibili date dell'interrogatorio chiesto dal governatore ligure, agli arresti domiciliari dal 7 maggio per corruzione, a chiarire la situazione arriva la precisazione del procuratore capo di Genova: "In questa fase non è più un interrogatorio di garanzia" e dunque il pubblico ministero "non è obbligato a farlo", il presidente "così come qualsiasi indagato può presentare una memoria" o fare "spontanee dichiarazioni al Riesame"

Dopo giorni in cui si sono rincorse voci e indiscrezioni su possibili date dell'interrogatorio chiesto dal governatore ligure Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio per corruzione, a chiarire la situazione arriva la precisazione del procuratore capo di Genova. Il presidente della Regione, "così come qualsiasi indagato, può presentare una memoria" o fare "spontanee dichiarazioni al Riesame", ha detto. Nelle prossime ore, intanto, con una consulenza tecnica irripetibile verrà effettuata la copia del contenuto dei telefoni e dei dispositivi elettronici sequestrati a Toti e agli altri indagati. Anche per questo passaggio tecnico i tempi per l'interrogatorio del governatore si potrebbero allungare.

La procura e l’interrogatorio a Toti

Dalla procura, comunque, hanno spiegato che "in questa fase non è più un interrogatorio di garanzia" e dunque il pubblico ministero "non è obbligato a farlo". Sempre in via generica, ha detto ancora il procuratore, "l'indagato che decide di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip, può fare dichiarazioni spontanee. Anche al Riesame e se c'è urgenza può presentare memorie". L'unico momento in cui la procura è obbligata a interrogare l'indagato "è nella fase della chiusura indagini". In tutte le altre fasi, "è una decisione del pm sul se e sul quando".

Bucci preme per farsi ascoltare

Intanto chi preme per farsi ascoltare dagli investigatori è anche il sindaco di Genova Marco Bucci, più volte intercettato, in particolare nella vicenda del rinnovo della concessione a 30 anni per il Terminal Rinfuse data agli Spinelli. Il primo cittadino ha mandato una mail al procuratore capo spiegando di mettersi "a disposizione dei magistrati". Nei giorni scorsi Bucci aveva detto ai cronisti: "Non mi pento di nulla... Forse di qualcosina sì, ma me lo tengo per me. Anzi lo dirò ai pm". Non è ancora stato deciso quando verrà sentito.