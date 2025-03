Napoli, scoperte maschere da film in un laboratorio per truffe online

C'era quella di Guy Fawkes, protagonista del romanzo a fumetti "V come vendetta" che ha dato spunto all'omonimo film, quella del Dalì visto nella serie tv "La casa di carta" e il misterioso Front Man di Squid Game. Maschere realizzate con una stampante 3D il cui utilizzo è al centro di un'indagine dei carabinieri di Torre del Greco che ieri hanno le hanno scoperte all'interno di un magazzino di via Nazionale. Magazzino nel quale, durante una mirata perquisizione, è stato trovato tanto altro ancora: in particolare 59 telefonini, sei carte prepagate intestate ad altrettante persone, tre notebook, sei chiavette usb e una stampante 3D corredata da circa 90 bobine di vario colore. Recuperato anche un quaderno nel quale erano state segnate credenziali di accesso a svariati conti online. In sostanza, materiale necessario per realizzare frodi informatiche e truffe. Al termine delle operazioni, il titolare del magazzino è stato denunciato: si tratta di un 31enne incensurato di Ercolano. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.