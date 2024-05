Ragazza malata tumore insultata sui social, Mattarella la incoraggia

Politica

Questa mattina, a Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia, ha partecipato alla cerimonia della partenza della 'Race for the cure', la manifestazione podistica di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. 'Un ringraziamento alla fondazione Komen per questa iniziativa e per quello che fa ogni giorno su questo fronte fondamentale per l'umanità”, ha dichiarato in un breve saluto dal palco prima della partenza