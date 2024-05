Vino nel biberon per errore, migliorano condizioni bimbo di 4 mesi

Il bambino di quattro mesi ricoverato da lunedì nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico di Bari, dopo essere finito in coma etilico per aver ingerito il vino con cui, per errore, la nonna aveva preparato il latte in polvere, sta meglio. Secondo le informazioni fornite dall'ospedale Giovanni XXIII, il piccolo è stato estubato e nelle prossime ore potrebbe essere trasferito in un reparto diverso dalla terapia intensiva.