Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 aprile: la rassegna stampa

La netta affermazione del centrodestra alla Regionali in Basilicata e la conquista del 20esimo scudetto dell'Inter, ottenuto grazie alla vittoria nel derby sul Milan, dominano la maggior parte delle aperture dei giornali. Ma c'è spazio anche per gli strascichi del caso Scurati su Repubblica e per il dietrofront sulle Europee di Schlein sulla Stampa. Tredicesime e violenze nel carcere Beccaria di Milano gli altri temi in primo piano