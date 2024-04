Morte Mattia Giani, si indaga per omicidio colposo

Nei giorni scorsi l'uomo aveva lamentato il fatto non c’era un medico in campo e nessuno sapeva usare il defibrillatore. Il calciatore 26enne del Castelfiorentino domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all'ospedale di Careggi

Nei giorni scorsi il padre del ragazzo aveva lamentato il fatto che non ci fosse un medico in campo e nessuno sapeva usare il defibrillatore. Sandro Giani era sugli spalti con la famiglia e la fidanzata di Mattia quando il figlio si è sentito male e ha assisitito a tutte le prime operazioni di soccorso sino all'arrivo in ospedale.

Omicidio colposo è l'ipotesi di reato su cui indaga la procura della Repubblica di Firenze per la morte di Mattia Giani, il calciatore 26enne del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita con il Lanciotto ed è deceduto poi lunedì mattina all'ospedale di Careggi. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Il pm Giuseppe Ledda disporrà l'autopsia, che si terrà domani o venerdì prossimo.

Figc rinvia le partite

Intanto la Figc decide per domenica 21 aprile di non disputare la giornata Eccellenza. 'Le gare della 29/a giornata del girone 'A' del campionato dilettanti di Eccellenza, in programma domenica 21 aprile, non saranno disputate e verranno invece giocate la domenica successiva 28 aprile''. La Federcalcio ha inoltre stabilito che le partite della 30esima e ultima giornata, sempre del girone 'A' del campionato di Eccellenza, inizialmente già programmate per il 28 aprile, saranno invece disputate domenica 5 maggio per consentire la regolarità dello svolgimento del campionato nel girone.