Calciatore 12enne muore a Torino: era stato dimesso da pronto soccorso

Dramma nel Torinese dove un ragazzo di 12 anni è morto nella tarda serata di mercoledì all'ospedale Regina Margherita di Torino dov’era arrivato in arresto cardiaco. La giovane vittima si chiamava Andrea Vincenzi, originario di Castiglione Torinese, giocava a calcio negli Esordienti della Usd Gassino-San Raffaele. Nelle ore precedenti, secondo quanto ricostruito dopo il decesso, era stato visitato al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso (Torino) per una sospetta polmonite e successivamente dimesso. Le sue condizioni si sono però rapidamente aggravate. Sul caso verrà probabilmente aperta un'inchiesta. Nel frattempo i medici del Regina Margherita hanno disposto l'esame necroscopico della salma.

La squadra in cui giocava: "Siamo sgomenti"

Commosso il messaggio sui social della squadra in cui giocava: “La tragedia ci ha colpiti profondamente lasciando in tutti noi un profondo dolore e sgomento. Da tutto il Gassino San Raffaele, alla nostra Valeria ed al papà Roberto, le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento immensamente doloroso per la grave perdita”.