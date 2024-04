Per una settimana otto bambine e bambini dai 3 ai 6 anni provenienti dalla Escuela de Educaciòn Infantil La Julianita della città Aracena, nella provincia di Huelva in Spagna, sono arrivati in Italia per avventurarsi in una prima esperienza europea di mobilità internazionale

Arriva il baby "Erasmus". Bologna si contraddistingue per un’iniziativa nuova e all’avanguardia, ovvero una specie di Erasmus alla scuola dell’infanzia. Per una settimana, infatti, otto bambine e bambini dai 3 ai 6 anni provenienti dalla Escuela de Educaciòn Infantil La Julianita della città Aracena, nella provincia di Huelva in Spagna, sono arrivati in Italia per avventurarsi in una prima esperienza europea di mobilità internazionale presso la scuola dell’infanzia comunale Grosso nel quartiere Navile di Bologna.