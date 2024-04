Giornata donazione organi, si dona di più (ma ci si oppone anche)

Il 14 Aprile è la “Giornata nazionale per la donazione di organi”, istituita il 20 Febbraio di quest’anno. Vi raccontiamo le storie di chi ha ricominciato a vivere, dopo una lunghissima attesa, grazie a un trapianto; in una Regione, la Campania, che purtroppo è tra le meno “generose” in questo senso, trovandosi al 19esimo posto per numero di donatori di organi e tessuti. La Giornata è anche un’occasione per fare il punto sulla situazione. Secondo il Centro Nazionale Trapianti, l’anno scorso ha fatto registrare il numero maggiore di interventi negli ultimi dieci anni. Sono stati eseguiti 4.462 trapianti, il 15 per cento in più rispetto al 2022. In crescita anche il tasso di donazione e trapianto di tessuti, con un incremento rispettivamente del 21 e del 16,7 per cento.

Aumentano donazioni e trapianti

Un dato positivo sia sul fronte della disponibilità totale dei cittadini, sia sul fronte dell’efficienza del sistema trapianti: ad oggi l’Italia è al secondo posto in Europa, dopo la Spagna, per numero di trapianti effettuati. I trapianti e il loro follow up sono totalmente garantiti dalla sanità pubblica.

Ma c’è anche un elemento negativo: l’aumento delle opposizioni al momento della morte di un familiare, ma anche al momento della dichiarazione di volontà da parte dei cittadini quando rinnovano la Carta di identità. Il calo è dell’1,2 per cento per quanto riguarda le donazioni post mortem, che fa salire la percentuale di oppositori al 30,5 per cento; diminuzione, invece, dello 0,3 per cento per quanto riguarda le dichiarazioni di volontà, cioè quello che si dichiara quando si rinnova la Carta di identità, con una percentuale di “no” alla donazione del 31,5 per cento della popolazione maggiorenne. Ma perché succede?

Perché c’è chi dice “no” alla donazione degli organi

Un indizio ci viene fornito dai dati del Centro nazionale trapianti: l’aumento delle opposizioni aumenta significativamente con l’aumentare dell’età della persona. Se la media dei “no” alla donazione è 31,5 per cento, aumenta al 32,1 per cento degli over 60, al 41,5 per cento degli over 70 e al 55 per cento delle persone sopra gli 81 anni. Molto diffusa è una falsa credenza per la quale non si possa donare se anziani: in realtà, non è così, perché – soprattutto per quanto riguarda alcuni organi, come il fegato – più che l’età anagrafica, in certi casi conta lo stato degli organi da trapiantare. Un’altra delle paure più diffuse, poi, è quella secondo la quale il sistema sanitario nazionale non garantirebbe cure accurate a chi dia l’assenso alla donazione degli organi. Una vera e propria “fake news”, fanno notare dal Centro nazionale trapianti: esistono protocolli ben precisi e professionalità ben distinte nell’accertamento della condizione clinica di morte cerebrale. Innanzi tutto, l’accertamento è obbligatorio a prescindere che si sia o meno donatori di organi. In secondo luogo, il medico che accerta le prime avvisaglie di questa condizione è diverso dalla commissione medica che accerta la morte cerebrale vera e propria. A incidere, è una scarsa fiducia nel sistema sanitario nazionale, anche se le classifiche europee lo giudicano in vetta per quanto riguarda le procedure di trapianto. In ogni caso, ogni sì e ogni no sono legittimi, dopo aver ricevuto le informazioni corrette da parte di persone competenti.