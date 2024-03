Usa, primo trapianto di un rene di maiale su un paziente in vita

Il delicato intervento è stato eseguito nel Massachusetts General Hospital di Boston. Si tratta della prima procedura di questo genere: altri tentativi erano stati compiuti in passato ma su persone in morte celebrale

I chirurghi del Massachusetts General Hospital di Boston hanno eseguito con successo il primo trapianto di rene da un maiale geneticamente modificato a un uomo di 62 anni affetto da malattia renale terminale. Questa è la prima volta che una procedura del genere viene eseguita con successo su una persona viva, tentativi precedenti erano stati condotti infatti solo su pazienti in morte cerebrale. Se il trapianto avrà successo, potrebbe aprire nuove speranze per centinaia di migliaia di persone con malattie renali. Secondo quanto riportato dal New York Times, i segnali iniziali sono incoraggianti: l'organo ha iniziato a produrre urina poco dopo l'intervento e le condizioni del paziente continuano a migliorare.