Niguarda, la storia dei due pazienti uniti da un doppio trapianto

Non si sono mai incontrati. E non potranno farlo mai più. Eppure i loro destini si intrecciano per caso. E di conseguenza le loro storie. Quelle di Paola e Zaidane (nomi di fantasia), uniti da un doppio trapianto effettuato all'Ospedale Niguarda di Milano.

La storia di Zaidane

Zaidane è un cittadino bengalese di 38 anni. Un giorno decide di intraprendere un viaggio estremo in cerca di una vita nuova. Dal suo Paese percorre migliaia di chilometri attraversando parte del Medio Oriente e dei Balcani. Arriva in Lombardia e trova un nuovo lavoro e un riscatto. Non sa però di avere una grave ipertensione, che un giorno gli provoca una vasta emorragia cerebrale. I medici fanno il possibile per salvarlo ma i danni neurologici erano già troppo estesi. Poco dopo Zaidane va in arresto cardiaco e entra in uno stato di coma profondo e irreversibile. L'Ospedale cerca di rintracciare la famiglia per avvertirla. Non facile, ma alla fine si riesce a contattare la sorella per aiutare a superare la burocrazia. Insieme al fratello e al resto della fmaiglia contattata telefonicamente, viene dato il consenso al prelievo degli organi. Questo lo legherà profondamente a Paola.