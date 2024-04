Sohaib Teima, chi è il giovane arrestato per l'omicidio di Aosta

Sohaib Teima, ha 21 anni ed è residente a Fermo nelle Marche. Il giovane è stato arrestato a Lione in Francia ieri sera. Secondo gli investigatori, è lui il ragazzo che accompagnava la ventiduenne francese trovata morta il 6 aprile nella cappella di una chiesetta abbandonata a La Salle in provincia di Aosta, deceduta, poi, per cause violente. Teima è già a processo per atti di violenza sulla vittima e per queste accuse, dovrà comparire davanti al Tribunale correzionale di Grenoble tra poche settimane. Il giovane era ricercato in Francia e in Italia dalla fine di marzo per "violazione del controllo giudiziario". Anche la Procura di Grenoble ha aperto un'indagine per l'omicidio della ragazza trovata morta ad Aosta. Secondo l'autopsia la giovane, una ventiduenne francese, è stata uccisa a coltellate.