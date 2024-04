Femminicidio Tramontano, padre su Impagnatiello: "Marcisca in galera"

Le parole contenute in una storia su Instagram pubblicata nel giorno della nuova udienza del processo a carico dell'uomo accusato di avere ucciso la fidanzata incinta di sette mesi con 37 coltellate. L'ultimo audio di Giulia a un'amica fatto ascoltare in aula

"Con il sorriso e la bontà d'animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, la tua luce continuerà a brillare nel cielo e il vento ci porterà il tuo profumo. Giulia, chiederemo giustizia per voi senza mai arrenderci. Il vostro assassino deve marcire in galera". Sono parole di Franco Tramontano, il papà di Giulia, in una storia su Instagram pubblicata nel giorno della nuova udienza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato di avere ucciso la fidanzata incinta di sette mesi con 37 coltellate. "Lo grideremo ogni giorno" - scrive sui social la mamma Loredana Femiano - "giustizia".

La madre di Giulia piange in aula sentendo la voce della figlia

In aula, intanto, è stato fatto ascoltare l'audio, in cui la 29enne raccontava l'incontro con la donna con cui il fidanzato aveva una relazione parallela. "Mi ha raccontato tutto, delle cose assurde", diceva Giulia a un'amica in un messaggio vocale del 27 maggio 2023, poche ore prima che il compagno Alessandro Impagnatiello la uccidesse. "Di tutto mi ha raccontato. Sono scioccata dalla vita che conduceva, dalle cose che ha fatto e mi ha detto". Quando è stata fatta partire la voce della figlia, la mamma Loredana, presente al processo con il marito Franco, è scoppiata in lacrime.