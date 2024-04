Omicidio Tramontano, medico legale: "Giulia morta per emorragia"

Nuova udienza a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio della fidanzata, incinta al settimo mese, uccisa lo scorso 27 maggio a Senago, nel Milanese. Vengono sentiti i medici legali e i consulenti. I giudici della Corte d'Assise hanno stabilito che, durante la proiezione in aula delle immagini del cadavere della donna, l'udienza deve essere celebrata a porte chiuse

Si tiene oggi la nuova udienza a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio di Giulia Tramontano , incinta al settimo mese, uccisa con 37 coltellate lo scorso 27 maggio a Senago, nel Milanese. Davanti alla Corte d'Assise di Milano, vengono sentiti i medici legali e i consulenti. I giudici hanno stabilito che, durante la proiezione in aula delle immagini del cadavere di Tramontano, l'udienza deve essere celebrata a porte chiuse.

Morte del feto successiva a quella della madre

Tramontano è morta "a causa di una massiva emorragia acuta" provocata da "lesioni vascolari cervico-toraciche" inflitte con un'arma da taglio, come ha spiegato in aula il medico legale Nicola Galante. "La morte del feto è successiva alla morte della madre, determinata da una insufficienza vascolare provocata dall'emorragia materna". Sul corpo della donna non vi erano "lesioni da difesa".

La famiglia di Giulia: "Giustizia per lei e Thiago"

"Nulla ci restituirà Giulia, abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora, affinché sia fatta giustizia. Giustizia per lei e Thiago", ha scritto Franco Tramontano, papà di Giulia, in una storia su Instagram pubblicata questa mattina. "Oggi ancora più forte: giustizia per Giulia e Thiago", scrive anche la mamma della 29enne, Loredana Femiano. "Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita - ha aggiunto poi il fratello Mario - , affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro". Nessuno dei familiari oggi è presente in aula.