Napoli, un fermo per l'omicidio di un ex collaboratore di giustizia

È svolta nell’omicidio di Napoli avvenuto il 12 marzo. Gli agenti della Polizia del capoluogo, lunedì 8 aprile, hanno fermato il presunto killer di Salvatore Coppola, 66enne ingegnere ed ex collaboratore di giustizia, ucciso durante un agguato di camorra nel quartiere partenopeo di San Giovanni a Teduccio. La persona finita in manette, come riporta Il Mattino, è un 64enne già noto alle forze dell’ordine. Il fermo è stato eseguito per omicidio aggravato dall'aver agevolato i clan di camorra di Napoli est. Il provvedimento è ora in attesa di convalida da parte del giudice.

L’omicidio

Nel tardo pomeriggio del 12 marzo,una persona aveva sparato in pieno volto a Salvatore Coppola, 66 anni, uccidendolo nel parcheggio di un supermercato nella zona del Municipio 6 di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un vero e proprio caso di esecuzione della camorra. A San Giovanni Teduccio da anni i clan, in lotta tra loro, cercano di mettere mano sul controllo delle attività illecite, prima su tutte lo spaccio di droga. Se la morte di Coppola possa essere ricollegabile al suo passato è ancora da accertare, ma di certo la sua biografia potrebbe suggerire questa pista. L’ingegnere era stato un colletto bianco della criminalità, vicino al clan Mazzarella, ma poi era diventato un collaboratore di giustizia. Coinvolto in una maxioperazione della Finanza nel 2009 che aveva fatto emergere operazioni economiche malavitose collegate all’edilizia e al settore immobiliare nella zona orientale di Napoli, da pentito aveva aiutato a comprendere come la criminalità agisse nella cosiddetta “zona grigia”. Di fatto, secondo la sua ricostruzione, non c’era costruzione in quell’area che non fosse stata realizzata senza il pagamento di una somma di denaro alla rete criminale. Da qualche anno, Coppola aveva poi interrotto il suo percorso collaborativo.