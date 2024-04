Palermo, sequestrata la “palestra antiracket” di Valeria Grasso

Secondo gli inquirenti l’imprenditrice, paladina dell'antimafia che denunciò i suoi estorsori e che è stata più volte insignita di premi per le sue denunce, avrebbe occupato per anni abusivamente i locali, confiscati alla criminalità organizzata

Sequestrata dal Tribunale di Palermo la “palestra antiracket” della imprenditrice Valeria Grasso, paladina dell'antimafia che denunciò i suoi estorsori e che è stata più volte insignita di premi per le sue denunce. Da ieri sera sul cancello del locale di via Dominici c’è un cartello con la scritta: "Questo manufatto è stato posto sotto sequestro preventivo e messo a disposizione del Tribunale di Palermo". Secondo gli inquirenti la donna avrebbe occupato per anni abusivamente i locali, confiscati alla criminalità organizzata. Il decreto di sequestro preventivo è stato firmato dal gip di Palermo Ivana Vassallo che ha accolto la richiesta della Procura guidata da Maurizio de Lucia. A condurre le indagini è stata, su delega della Procura, la Polizia Municipale.

Il reato di invasione di beni demaniali

Nella nota del 7 dicembre del 2023 della Polizia municipale sono emersi, come si legge nel provvedimento visionato dall'Adnkronos, "gravi indizi in merito al reato ex articolo 633 e 639 bis (invasione di terreni demaniali) da parte dell'indagata", Valeria Grasso. In particolare “è stato accertato che sin dal 2014 Valeria Grasso, nella qualità di presidente dell'associazione Legalità e Libertà, ha occupato sine titulo i locali di via Dominici 27/A, ove insiste un immobile confiscato e di proprietà dell'Anbcs".

La confisca risale al 2005

L'immobile era stato confiscato nel 2005 e devoluto al patrimonio dello Stato ed "è stato gestito dall'agenzia che in data 2014 emetteva una ordinanza di sfratto della predetta Grasso, regolarmente notificata in data 19 aprile 2020, a mezzo Carabinieri, e che tuttavia lo sgombero dell'immobile non è mai avvenuto".