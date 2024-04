Ostia, prende a calci sull'addome la fidanzata e le causa un aborto

Maltrattamenti verbali e fisici in diverse occasioni

La 23enne ha dichiarato ai poliziotti che l’uomo l’aveva già maltrattata in precedenza, sia verbalmente che fisicamente. Dopo gli accertamenti sanitari effettuati, si è appurato che la giovane, in seguito a quest’ultima aggressione, aveva subito anche un’interruzione della gravidanza. Nei giorrni scorsi l’uomo è stato rintracciato e portato nel carcere di Regina Coeli in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Roma il 18 marzo scorso.