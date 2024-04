Pescara, arrestato un imprenditore per bancarotta fraudolenta

Il valore dei beni sequestrati tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie, ammonta a oltre 5,5 milioni di euro

Le indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, su coordinamento della Procura della Repubblica, hanno portato all’ispezione di centinaia di negozi giuridici, rapporti finanziari di varia natura e un’enorme mole di documentazione amministrativo-contabile acquisita a seguito di numerosi controlli incrociati. Il valore dei beni sequestrati tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie, ammonta a oltre 5,5 milioni di euro.

Il fatto

Secondo gli investigatori, l’amministratore avrebbe svuotato le società indebitate simulandone la cessione, con falsi contratti, a una catena di partner produttivi con sede nel chietino, nel molisano e nella circoscrizione partenopea. Queste società in realtà erano riconducibili a lui stesso. I trasferimenti reiterati sarebbero avvenuti in assenza di corrispettivi e avrebbero consentito anche la prosecuzione dell’attività produttiva in capo a una società amministrata formalmente dal fratello dell’imprenditore, anche lui tra gli indagati.