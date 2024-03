Tonali accusato di aver scommesso anche in Premier: è sotto indagine

Il calciatore del Newcastle, che attualmente sta scontando 10 mesi di squalifica comminati dalla Figc per aver puntato su partite di calcio, anche del Milan (suo ex club), è stato deferito dalla Football Association, con l’accusa di "aver violato le regole di condotta" scommettendo su almeno 50 partite tra il 12 agosto ed il 12 ottobre del 2023

Nuovi problemi con la giustizia sportiva per il centrocampista italiano del Newcastle Sandro Tonali. E ancora una volta sono legati al caso scommesse. Il calciatore, che attualmente sta scontando 10 mesi di squalifica comminati dalla Figc per aver puntato su partite di calcio, anche del Milan (suo ex club), è stato deferito dalla Football Association, la Federcalcio inglese, con l’accusa di "aver violato le regole di condotta" scommettendo su almeno 50 partite nell’arco di tempo tra il 12 agosto ed il 12 ottobre del 2023, quando la Premier League era già iniziata.