Ponte sullo Stretto di Messina, al via la procedura per gli espropri

L’avviso, come ha riferito la società Stretto di Messina, sarà pubblicato domani. A Messina e a Villa San Giovanni, per due mesi, ci saranno due sportelli informativi a cui potranno rivolgersi i soggetti i cui beni sono interessati dalle procedure espropriative

Domani, 3 aprile, sarà pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l'avviso di avvio del procedimento degli espropri per i terreni che serviranno alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Gli annunci serviranno per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, che sarà sancita con l'approvazione del progetto definitivo del ponte da parte del Cipess. Lo ha annunciato in una nota la società Stretto di Messina che ha in capo l’opera. La pubblicazione dell’avviso è un atto conseguente all'approvazione da parte del cda della società dell'aggiornamento del progetto definitivo dell'opera, alla consegna degli elaborati progettuali ai ministeri e alle autorità e all'avvio della conferenza di servizi.

L’avviso sarà pubblicato anche online

Al fine di garantire la più ampia diffusione delle informazioni, l’avviso, corredato del Piano particellare e dell’elenco ditte proprietarie, sarà pubblicato anche sui siti internet istituzionali della Regione Calabria, della Regione siciliana e dello Stretto di Messina, nonché affisso agli albi pretori dei Comuni interessati dalla realizzazione dell’intervento. "Questa fase intermedia, legata alla pubblicazione dell’avviso - si legge nella nota -, consentirà a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione relativa al Piano espropri e formulare eventuali osservazioni". La società Stretto di Messina aprirà "sportelli informativi" sia a Messina che a Villa San Giovanni, in spazi dedicati messi a disposizione dai rispettivi comuni, per fornire il supporto necessario per l’analisi della documentazione.

Due mesi per le osservazioni degli espropriandi

Per 60 giorni, a partire dal prossimo 8 aprile, i soggetti i cui beni sono interessati dalle procedure espropriative per il ponte sullo Stretto, potranno rivolgersi per l'assistenza con personale tecnico, previo appuntamento telefonico e fare le proprie osservazioni. Come comunicato dalla società Stretto di Messina, i cittadini interessati dovranno prenotare un appuntamento ai numeri 06.85826210, 06.85826230 - 06.85826270, ai seguenti "sportelli informativi": a Messina presso il Palacultura Sala Rappazzo (piano terra) sito in Viale Boccetta 373 e a Villa San Giovanni, presso la ex sede della Pretura sita in via Nazionale Bolano 541.