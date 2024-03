Mit, parte l'iter burocratico per il ponte sullo Stretto di Messina

La conferenza dei servizi istruttoria è stata indetta per il prossimo 16 aprile. Si tratta del primo passo operativo che segna l'inizio delle attività per la messa a punto dei cantieri entro l'anno

L'iter burocratico per l'avvio dei lavori per il ponte sullo Stretto di Messina è ai nastri di partenza. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha annunciato che ci sarà una conferenza dei servizi istruttoria il prossimo 16 aprile alle 11. Si tratta del primo passo operativo che segnerà l'inizio delle attività per la messa a punto dei cantieri entro l'anno. "Al tavolo sono invitati a partecipare tutti i ministeri e le amministrazioni statali interessati, le Regioni Calabria e Siciliana, i comuni, nonché gli enti gestori delle reti infrastrutturali (gas ed energia, per esempio) destinatari delle eventuali interferenze", si spiega nella nota del Mit.