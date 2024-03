La segretaria del Pd a Messina ha ribadito la coesione del suo partito su questo argomento. “Ho scelto di essere qui oggi per ascoltare questa comunità e costruire insieme risposte e proposte più efficaci per rispondere ai bisogni dei cittadini”, ha dichiarato

Elly Schlein boccia la proposta del ponte sullo Stretto di Messina. “Noi diciamo no al progetto sbagliato di questo ponte. Un progetto che Salvini sta portando avanti incurante del fatto che si tratti di un progetto anacronistico dannoso e sbagliato”, ha detto la segretaria del Partico Democratico, arrivata a Messina per partecipare ad un incontro organizzato per dire “no” al ponte.

Una "fretta elettorale"

“Qualche giorno fa in Parlamento è emerso con nettezza che persino la relazione che ha visto il contribuito di un comitato scientifico ha chiarito che le prove del vento non sono state fatte e non è stata fatta un’adeguata zonizzazione per quanto riguarda i rischi sismici. Ci domandiamo perché tutta questa fretta? È una fretta che sembra elettorale che però non ha a cuore il vero destino di questa comunità e di questo territorio”, ha aggiunto la leader dem. “Quanto incide l’esito delle Europee sul progetto del Ponte? Ho scelto di essere qui oggi non pare fare campagna elettorale per ascoltare questa comunità e costruire insieme risposte e proposte più efficaci per rispondere ai bisogni dei cittadini”, ha affermato ancora Schlein.