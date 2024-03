Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 marzo: la rassegna stampa

Superbonus e test psicoattitudinali ai magistrati sono al centro delle aperture dei quotidiani di oggi. Spazio poi alle guerre con i bombardamenti russi sull'Ucraina e i raid israeliani sul Libano per colpire Hezbollah. Per quanto riguarda lo sport titoli da prima pagina per il rinnovo all'Inter del ct Inzaghi e la vittoria di Jannik Sinner che lo porta in semifinale a Miami