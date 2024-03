Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 marzo: la rassegna stampa

Aperture dei quotidiani dedicate, in gran parte, alla rielezione con plebiscito di Vladimir Putin alle presidenziali in Russia, dove però non sono mancate le proteste ai seggi. Spazio ancora alla premier Meloni che, in Egitto insieme a von der Leyen, ha firmato un accordo su energia e migranti e alle regionali in Basilicata, con l'intesa Pd-M5s su Marrese. Per lo sport, in primo piano la crisi della Juventus e l'1-1 dell'Inter contro il Napoli che rallenta, seppur di poco, la corsa dei neroazzurri verso lo Scudetto