Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Tempo di elezioni regionali in Abruzzo. Il 10 marzo, con le urne che restano aperte dalle 7 alle 23, i cittadini abruzzesi sono chiamati ai seggi per eleggere il nuovo governatore e per il rinnovo del Consiglio regionale.

Anche la Russia si prepara ad andare alle urne, con la vedova del dissidente russo Alexei Navalny morto nella colonia carceraria artica il 16 febbraio scorso, che sta cogliendo l'occasione per organizzare una protesta contro il regime putiniano.

In Italia, mentre ci si prepara ad accogliere il prossimo G7, si riparla di Chico Forti, condannato all'ergastolo nel 2000. L'ex produttore cinematografico ha inizia a scontare la sua pena nel Dade Correctional Institution di Florida City, poco distante da Miami, e verrà presto trasferito in un carcere italiano. Il detenuto si è sempre detto innocente, dicendosi vittima di un errore giudiziario.

Continua l’inchiesta di Perugia relativa ai presunti dossier realizzati su numerosi personaggi pubblici mentre il finanziere Pasquale Striano era in servizio alla Procura nazionale antimafia, con le audizioni lo scorso 6 e 7 marzo di due magistrati che avevano chiesto di essere ascoltati dalla Commissione Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo.

Infine, uno sguardo allo Spazio: erano le 4.43 italiane quando un razzo Falcon 9 di Space X è decollato dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida, verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La navicella creata dall’azienda di Elon Musk dovrebbe raggiungere la sua meta il 5 marzo, per poi restarci per i prossimi sei mesi. La missione è la Crew-8: prevede oltre duecento esperimenti e un'iniziale collaborazione con i membri della Crew-7.

