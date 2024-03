Lampedusa, nuovo sbarco migranti. Sea Watch 5 in fermo amministrativo

Sbarco di migranti la notte scorsa a Lampedusa. Al largo dell'isola delle Pelagie, militari della Capitaneria di porto hanno rintracciato un barcone di 11 metri e trasbordato le 138 persone che vi erano a bordo. Tra i migranti anche una donna al settimo mese di gravidanza. Ventuno in tutto quelle che hanno affrontato la traversata sul barchino di una decina di metri. Insieme a loro anche 17 minori. I migranti arrivano da Egitto, Siria, Pakistan e Bangladesh. La carretta, salpata da Sabratha in Libia, è stata lasciata alla deriva. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola dove, dopo gli approdi di ieri - sei per un totale di 259 persone oltre a un cadavere -, si trovano attualmente 383 ospiti.

Sea Watch in fermo amministrativo a Pozzallo

Fermo amministrativo, intanto, nel porto di Pozzallo per la Sea Watch 5, arrivata nella notte tra giovedì e venerdì dopo il salvataggio di 56 migranti. Il provvedimento è scattato per violazione delle disposizioni del Mrcc - centro coordinamento salvataggi in mare - di Roma che avrebbe comunicato alla nave dell'Ong tedesca di rivolgersi per il soccorso al centro di coordinamento della Libia. Nel porto siciliano ci sarebbe anche un fermo di indiziato di delitto per un presunto scafista. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane 18enne deceduto a bordo dell’imbarcazione. Quattro dei migranti soccorsi erano stati trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera italiana e trasferiti per evacuazione medica urgente a Lampedusa.