Migranti, 17enne morto a bordo della Sea Watch

Dopo circa due ore dai primi soccorsi un ragazzo di 17 anni è morto a bordo della nave dell'Ong. " I nostri team lo avevano trovato in stato di incoscienza nel ponte inferiore della imbarcazione di legno". E' quanto fanno sapere i volontari. Con lui viaggiavano altri 50 naufraghi che sono stati salvati

La nave ong Sea Watch 5 battente bandiera tedesca che ha recuperato in mare 51 migranti al largo di Lampedusa, attraccherà al porto di Ravenna, come stabilito dal Viminale. L'arrivo è previsto per lunedì 11 marzo alle 10 circa al terminal di Porto Corsini. A bordo c'è anche la salma del ragazzo di 17 anni morto ieri sulla nave dopo circa due ore dal salvataggio.