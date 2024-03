Roberto Vecchioni denunciato per diffamazione da Geronimo La Russa

Roberto Vecchioni è stato querelato per diffamazione da Geronimo La Russa, figlio maggiore del presidente del Senato. Il cantautore ieri ha chiesto di essere ascoltato in procura a Firenze, accompagnato dai suoi legali, per fornire i dettagli di un episodio avvenuto la scorsa estate. Vecchioni a luglio aveva partecipato al festival La Gaberiana nel capoluogo toscano e in quell’occasione aveva raccontato un aneddoto riguardante un furto avvenuto in casa sua quasi 30 anni fa: il più grande dei La Russa si è sentito chiamare in causa e, per questo motivo, ha sporto denuncia.