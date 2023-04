2/8 Twitter - Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri manda “un abbraccio” e “una preghiera” a Roberto Vecchioni. E riflette: “La morte di un figlio è un evento terribile, contro natura. Esistono parole come “orfano” o “vedovo”, in nessuna lingua c’è una definizione per chi deve subire questa prova così dolorosa e lacerante”

