Andrea Purgatori, quattro medici indagati per la morte del giornalista

Vanno avanti le indagini sulla morte del giornalista Andrea Purgatori scomparso il 19 luglio del 2023. Altri due camici bianchi finiscono sotto inchiesta e salgono quindi a quattro i medici iscritti per responsabilità colposa. L’incidente probatorio è stato fissato dalla procura di Roma per il 21 marzo.

La diagnosi è stata corretta?

"Sapere che non si sono trovate metastasi cerebrali non spiega granché" secondo l’avvocato Fabio Lattanzi, che difende tre dei quattro indagati. "Vi è stata una radiazione e potrebbero essere scomparse perché trattate opportunamente” afferma. Per far chiarezza si attende l’incidente probatorio fissato dalla Procura per il 21 marzo.