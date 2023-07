Morte Purgatori, i legali: “Verso conferma ischemie”

La denuncia dei familiari

Nei giorni scorsi la procura di Roma ha disposto alcuni accertamenti per chiarire le cause della morte del giornalista, in seguito alla denuncia da parte dei familiari: non solo l'autopsia ma anche una tac ed eventuali ulteriori approfondimenti. A Purgatori, morto il 19 luglio, era stato diagnosticato ai primi di maggio un tumore al polmone con metastasi al cervello: era stato perciò sottoposto a una radioterapia ad alto dosaggio all'encefalo. Secondo i familiari, diagnosi e terapia non erano corrette. Il sospetto deriva anche da successivi accertamenti che avrebbero mostrato l'assenza di metastasi al cervello e rilevato, invece, forme ischemiche.