Andrea Purgatori, oggi i funerali a Roma nella Chiesa degli Artisti

L'abbraccio di Roma a Purgatori

Ieri la camera ardente per Purgatori era rimasta aperta, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dalle 15 alle 19. "Questo è un abbraccio di Roma che viene fatto all'uomo, io lo conoscevo personalmente, ne ricordo il garbo e l'ironia. Poi naturalmente è un omaggio che viene fatto al professionista. È stato uno dei più importanti giornalisti che hanno fatto inchieste in questo Paese, a partire dal caso Moro, Ustica, la vicenda Orlandi. In ognuna ha messo un metodo, praticare sempre il dubbio e domande scomode che ha portato sulle prime pagine dei più importanti quotidiani", ha detto l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

Le indagini per omicidio colposo

Soltanto tra qualche settimana si avrà un quadro completo su quelle che erano le condizioni di salute di Purgatori prima della morte, quando saranno disponibili anche i risultati della tac, dei prelievi e di altri esami effettuati, anche per verificare l'eventuale presenza di infezioni. Sulla scomparsa del giornalista indaga la Procura di Roma: i pm hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo che vede indagati due medici della clinica romana Pio XI, una delle strutture dove Purgatori era stato in cura. Gli inquirenti si sono mossi dopo la denuncia dei familiari del reporter, secondo cui potrebbe esserci stato qualche errore nella diagnosi della sua malattia e di conseguenza anche nelle cure ricevute. La stessa clinica Pio XI ha comunque precisato che Purgatori nella struttura "ha svolto solo accertamenti di diagnostica per immagini e una biopsia".