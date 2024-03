Indagine dossieraggio, Melillo e Cantone chiedono di essere sentiti

Giovani Melillo e Raffaele Cantone hanno chiesto di essere ascoltati dal Comitato di presidenza del Csm, dal presidente della Commissione parlamentare antimafia e da quello del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Agli atti dell'inchiesta non c'è al momento la prova che siano stati realizzati dossier su qualcuno, e che dunque le informazioni siano state usate. La Lega in una nota chiede "audizioni dei vertici presenti e passati della Guardia di Finanza e dell'Antimafia"

Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e quello di Perugia Raffaele Cantone hanno chiesto di essere sentiti dal Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura, dal presidente della Commissione parlamentare antimafia e da quello del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in relazione alla vicenda del presunto dossieraggio di vip ed esponenti politici e del mondo economico al centro di un'indagine della procura di Perugia. Intanto la Lega in una nota dice: "Siamo certi che i più alti vertici delle Istituzioni sapranno intervenire con chiarezza inequivocabile e chiederemo che il Copasir approfondisca la questione in dettaglio fino alla completa chiarezza sui fatti, a partire dalle audizioni dei vertici presenti e passati della Guardia di Finanza e dell'Antimafia". E la Procura di Perugia punta a verificare se la gran parte delle informazioni ottenute dal finanziere Pasquale Striano, tramite gli accessi abusivi alle banche dati in uso alla Procura nazionale antimafia, avevano dei destinatari non ancora individuati e siano state utilizzate: tra le centinaia di accessi contestati all'appartenente alla Guardia di Finanza solo una piccola parte non avrebbe permesso di ricavare informazioni.