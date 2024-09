Bologna, uomo danneggia opera di Ai Weiwei a inaugurazione mostra

Un'opera dell'artista Ai WeiWei è stata danneggiata all'inaugurazione della mostra allestita a Palazzo Fava, a Bologna. L'autore del gesto è stato fermato dagli addetti alla sicurezza e accompagnato in questura. Secondo la ricostruzione l’uomo, 57 anni, originario della Repubblica Ceca, si sarebbe avvicinato all'opera di porcellana, provocandone la caduta e mandandola in frantumi. Sono in corso accertamenti per chiarire ulteriormente la dinamica. L'uomo verrà denunciato per distruzione di beni culturali o paesaggistici.