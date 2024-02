Bambino di 8 anni ha un pezzo di matita nei polmoni, operato e salvato

Aveva inalato un pezzo di matita che gli aveva completamente ostruito il bronco principale destro dei polmoni. Per questo motivo un bambino di 8 anni è stato sottoposto a un delicato intervento in endoscopia per rimuovere il corpo estraneo e si è completamente ristabilito. I pediatri però mettono in guardia i genitori sui rischi di una situazione simile: "I corpi estranei inalati nelle vie aeree sono una causa importante di mortalità nei bambini”.