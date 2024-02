Mantova, donna operata alla gamba a 98 anni: estratti 2 proiettili

Intervento alla gamba destra

Lina Martelli, 98 anni, originaria di Gabbiana di Castellucchio, nel Mantovano, nei giorni scorsi è stata operata d'urgenza in Chirurgia vascolare all'ospedale Poma di Mantova e poi ricoverata in Nefrologia e Dialisi per un ematoma post traumatico: a causa dei reperti si era rotta una arteriola muscolare. Durante l'intervento sono state asportate le parti metalliche e si è proceduto con l'emostasi e la ricostruzione dei tessuti.