Studente investito da tir a Sanremo, a Triora oggi è lutto cittadino

Mohtadi Doukhani, 17 anni, è stato travolto e ucciso ieri mattina mentre si recava a scuola con la sorella di 15 anni, anche lei investita e ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Il conducente del tir non si è fermato a prestare soccorso ma grazie alle videocamere di sorveglianza è stato fermato e arrestato: l'accusa è di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose ascolta articolo

È lutto cittadino oggi a Triora (Imperia) per la morte dello studente 17enne Mohtadi Doukhani che ieri mattina è stato travolto e ucciso da un tir sulla bretella che collega via Frantoi Canal, in frazione Bussana di Sanremo, all'Aurelia. Sua sorella Manar, 15 anni, versa in condizioni gravissime all'ospedale. Il sindaco Massimo Di Fazio in segno di cordoglio ha annullato tutte le manifestazioni previste e sarà, inoltre, rispettato un minuto di silenzio da parte dei commercianti. Il camionista, un uomo di cittadinanza romena, è stato arrestato per omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose.

La sorella in gravi condizioni I due fratelli, di origini maghrebine, vivevano nel piccolo centro dell'alta Valle Argentina. Si stavano recando a scuola ieri mattina quando sono stati travolti e uccisi da un camionista che non si è fermato a prestare soccorso. Mohtadi è deceduto sul colpo. La sorella, che è stata trasferita in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stata portata in sala operatoria ieri in gravissime condizioni. La prognosi è riservata. L'Asl 2 fa sapere in una nota che "come da procedura è stata attivata la struttura di psicologia per un supporto alla famiglia".

La dinamica I due fratelli stavano andando a scuola ed erano appena scesi dall'autobus, a Bussana di Sanremo. Avevano imboccato una stretta rampa che collega la statale Aurelia alla zona industriale della città, dove si trova la scuola superiore che entrambi frequentavano, quando sono stati travolti probabilmente dal rimorchio del tir. Il conducente del mezzo pesante si è allontanato e ha proseguito per la propria strada recandosi in un'azienda della zona per delle consegne. Grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza della zona circostante il mezzo è stato individuato e posto sotto sequestro. L’uomo, fermato dalle forze dell’ordine, ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. E’ stato arrestato con le accuse di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose. Sottoposto agli esami del sangue è risultato negativo al test dell'alcol e anche agli stupefacenti.