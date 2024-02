Sanremo, 17enne muore schiacciato da camion, grave la sorella 15enne

Cronaca

Il 21 febbraio la commissione Trasporti della Camera ha dato parere positivo dopo l’esame dei 770 emendamenti presentati al nuovo Codice della strada. Fra le varie novità si prevede una nuova formulazione dell’articolo 173: si punta a ritirare la patente per una settimana se il conducente viene trovato al telefono mentre guida e risulta in possesso di punti inferiori a 20 ma superiori a 10. Al di sotto di questa soglia la sospensione sarà invece di 15 giorni. Il provvedimento è atteso in aula e al Senato in marzo