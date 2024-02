Crollo Firenze, si cerca l'ultimo disperso. Rimossa la trave caduta

Si scava per trovare il corpo di Bouzekri Rachimi, 56 anni, di nazionalità marocchina. Le vittime ufficiali sono quattro, recuperate tra venerdì e sabato, e tre i feriti. Intanto prende forma l'inchiesta per omicidio plurimo colposo

L'inchiesta prende forma

Senza sosta anche le riunioni degli inquirenti in viale Guidoni, al palazzo di Giustizia di Firenze. L'inchiesta per omicidio plurimo colposo vede un approccio multidisciplinare: va infatti dagli aspetti tecnici legati alla costruzione alle condizioni dei lavoratori. Il procuratore capo Filippo Spiezia ha schierato due sostituti, Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone, che si avvalgono delle competenze disponibili di vigili del fuoco, Ispettorato del lavoro anche con il nucleo carabinieri, dipartimento Prevenzione della Asl, polizia di Stato e altri enti. In queste ore l'inchiesta prende forma: si decidono le deleghe da distribuire alla polizia giudiziaria, cosa serve accertare, chi indaga su cosa e quali documenti acquisire per avere un quadro chiaro sull'opera, sul cantiere e su chi ci stava lavoravando. Si cercano inoltre immagini che mostrino quanto è avvenuto subito dopo il crollo.