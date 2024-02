Luigi Coclite, chi era una delle vittime del crollo di Firenze

Chi era Luigi Coclite

Luigi Coclite viveva a Vicarello, frazione di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Di lui sappiamo che lavorava il calcestruzzo nei cantieri e guidava le betoniere. Si era sposato 25 anni fa, lascia due figli - Lucrezia e Alessio - che vivono a Vicarello insieme alla madre. Era grande tifoso dell’Inter e fan di Mario Biondi. Nato a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, si era trasferito in Toscana già da molti anni, ma tornava spesso in Abruzzo dagli amici di sempre e dai familiari, tra cui la madre Italia e i due fratelli. Stimato e conosciuto da molti nel paese dove viveva e nelle vicinanze, viene ricordato come dedito al lavoro e alla famiglia. “In questo momento proviamo solo tristezza e dolore, tutta la comunità è incredula e sconvolta per la terribile notizia della morte di Luigi Coclite, una grave perdita che ci tocca nel profondo perché non è giusto morire così, sul lavoro. Il nostro pensiero va alla famiglia di Luigi, attorno alla quale ci stringiamo con affetto esprimendo le più sentite condoglianze. Esprimiamo inoltre la nostra vicinanza ai familiari di tutti gli altri operai rimasti coinvolti in questo terribile incidente”, ha commentato il sindaco di Collesalvetti, Adelio Antolini. “È una famiglia che conoscevo sin da bambino. Siamo una piccola comunità, e la vicenda ci colpisce e vogliamo stare vicini alla mamma Italia e ai fratelli Marco e Simone. Così come vogliamo stare vicini anche ai figli di Luigi. È una famiglia di lavoratori, spesso colpita dalle difficoltà della vita come tutti. Io conoscevo meno bene Luigi proprio perché anni fa aveva scelto la strada della Toscana per lavorare”, ha dichiarato il sindaco di Montorio Fabio Altitonante.