Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Al Festival di Sanremo (SPECIALE) ha trionfato Angelina Mango (FOTO). La giovane artista, con La noia, ha avuto la meglio sbaragliando la concorrenza di cantanti del calibro di Fiorella Mannoia e Loredana Bertè. Tuttavia, il primo posto sul podio della kermesse canora spesso non coincide con la hit più in voga. Il brano più ascoltato su Spotify, infatti, non è quello vincitore.

In questi giorni si è tornati a parlare della tragedia di Rigopiano, in occasione della sentenza della Corte d’Appello per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo. Il fatto, avvenuto nel 2017, è costato al vita a 29 persone.

Due notizie importanti da Oltreoceano. In Oregon si sarebbe verificato un raro caso di peste bubbonica, diagnosticato ad una persona nella contea di Deschutes, come sottolinea la Cnn. Mentre a Kansas City, in Missouri, durante alcuni festeggiamenti in strada è avvenuta una sparatoria. La polizia ha fatto sapere che due persone armate sono state fermate e ha invitato la gente ad allontanarsi dall'area intorno a Union Station. Almeno 15 persone sono rimaste ferite.

Oltralpe, invece, un presidente francese è stato condannato ad un anno di detenzione per finanziamento illecito.

Non c'è pace per la casa reale inglese. Dopo la notizia della malatttia di Re Carlo III e dopo la misteriosa operazione subita recenteente da Kate Middletone, Harry e Meghan lanciano un nuovo sito web che comprende le ultime notizie sulla coppia, le biografie di Harry, 39 anni, e Meghan, 42 anni, nonché collegamenti alla loro organizzazione Archewell Foundation e all'hub Archewell Productions.

Sul fronte spettacolo, invece, è uscito il nuovo film con Pilar Fogliati e Sergio Castellitto, diretti dalla regia di Giovanni Veronesi.

Infine, una curiosità: l'agenzia Times Higher Education (THE) ha pubblicato la classifica delle migliori università a livello globale, dopo aver condotto un sondaggio tra accademici di tutto il mondo. Tra le prime cento posizioni, compaiono due italiane.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24