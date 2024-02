Cassazione: "Consegnare migranti ai guardiacoste della Libia è reato"

I supremi giudici hanno reso definitiva la condanna del rimorchiatore Asso28 che il 30 luglio 2018 soccorse 101 persone nel Mediterraneo centrale e le riportò in Libia, consegnandole alla guardia costeria. "La Libia non è un porto sicuro", ha stabilito la Cassazione

La consegna di migranti alla guardia costiera libica è reato perché la Libia "non è porto sicuro". È questa la sentenza della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna del comandante del rimorchiatore Asso28 che il 30 luglio 2018 soccorse 101 persone nel Mediterraneo centrale e le riportò in Libia, da dove stavano fuggendo, consegnandole alla Guardia Costiera di Tripoli.

Secondo i supremi giudici, favorire le intercettazioni dei guardiacoste di Tripoli rientra nella fattispecie illecita "dell'abbandono in stato di pericolo di persone minori o incapaci e di sbarco e abbandono arbitrario di persone". Nella sentenza viene specificato che l'episodio del 2018 fu un respingimento collettivo verso un Paese non ritenuto sicuro vietato dalla Convenzione europea per i diritti umani.

Il post della Ong Mediterranea

La ong Mediterranea ha pubblicato un post sui social scrivendo che "la Libia non è un porto sicuro" e sottolineando come "la Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva del comandante della nave Asso28 che il 30 luglio 2018 soccorse 101 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale e le riportò in Libia”. La sentenza della Corte di Cassazione “stabilisce che consegnare le persone migranti alla cosiddetta guardia costiera libica è un reato".