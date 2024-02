Napoli, confiscato il castello del Boss delle Cerimonie: è abusivo

La proprietà, nota per il reality "Il Boss delle Cerimonie", è passata, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, al comune di Sant'Antonio Abate. La vicenda giudiziaria era iniziata nel 2011. Dubbi sul destino del programma e del ristorante

È la fine di un’era: il Castello delle Cerimonie (o “La Sonrisa”), diventato celebre per “Il Boss delle Cerimonie”, il programma in onda su Realtime, non appartiene più alla famiglia Polese. La proprietà della struttura, sede di feste di tutti i tipi, è, adesso, del comune di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Il motivo? Una sentenza di Corte di Cassazione che l’ha dichiarata abusiva. L’immobile è stato confiscato e non è ancora chiaro se continuerà ad essere protagonista di uno dei reality più amati di sempre, che celebra la napoletanità e le sue tradizioni. L’intenzione potrebbe essere di mantenere i contratti in essere, considerati i numerosi occupati nel ristorante.