Caso pestaggio in carcere, detenuto denunciò: "Temo possa risuccedere"

"Devo ammettere che nonostante credo sia giusto denunciare quello che è successo, ho molta paura che possa risuccedere". Lo ha messo a verbale il 43enne vittima del pestaggio avvenuto nel carcere di Reggio Emilia il 3 aprile 2023, denunciando alla procura l'episodio pochi giorni dopo il fatto. In quell'occasione l'uomo aveva anche aggiunto che "quello che è successo quel giorno e quello che ho provato non lo dimenticherò mai. In queste notti non riesco a dormire perché ripenso a quanta paura ho avuto di morire e a tutta quella forza e violenza che è stata usata nei miei confronti mentre ero a terra e ammanettato". In merito al caso, dieci agenti di polizia penitenziaria saranno a marzo in udienza preliminare.